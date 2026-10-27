Willem II wint weer eens en bekert verder, ook Cambuur door

HELMOND (ANP) - Willem II heeft na tien duels op rij zonder zege weer eens een wedstrijd gewonnen. In de eerste ronde van de KNVB-beker won de ploeg van interim-trainer Adri Koster met 4-3 bij eerstedivisionist Helmond Sport.

De club uit Tilburg nam vorige week afscheid van hoofdtrainer John Stegeman, maar verloor dit weekend onder leiding van Koster in de Eredivisie met 6-1 van SC Cambuur. In Helmond kwam Willem II vroeg op achterstand, maar de Tilburgers toonden veerkracht.

Dankzij treffers van Devin Haen en Eser Gürbüz (twee) gingen de bezoekers met een 3-1-voorsprong de rust in. Tonny Vilhena maakte kort na de pauze de 4-1, waarna Labinot Bajrami namens Helmond de 4-2 binnenwerkte. Willem II eindigde het duel met tien man na een rode kaart voor invaller Jaden Slory en zag Helmond dankzij een tweede treffer van Bajrami nog dichtbij komen: 4-3.

SC Cambuur maakte op bezoek bij de amateurs van Kloetinge geen fouten. De ploeg uit Leeuwarden won met 2-0 dankzij twee treffers van Sami Bouhoudane. FC Eindhoven won een doelpuntrijk duel in eigen huis met 5-3 van FC Volendam. Roda JC rekende thuis af met De Graafschap (1-0) en Almere City was in Velsen met 2-0 te sterk voor Telstar.

De amateurs van Rijnsburgse Boys leken na een vroege 1-0-voorsprong op eigen veld even op weg naar een verrassing tegen FC Den Bosch. Maar de bezoekers kwamen vlak voor rust op gelijke hoogte, maakten na rust het verschil en wonnen met 5-3.