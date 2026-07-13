TER APEL (ANP) - De nieuwe dagopvang voor asielzoekers bij Ter Apel is "nog geen oplossing voor het structurele probleem: het landelijke tekort aan (reguliere) opvangplekken". Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat wel blij is dat asielzoekers tijdelijk overdag onderdak hebben.

Asielzoekers voor wie nog geen opvangplek beschikbaar is, kunnen vanaf woensdag worden opgevangen in een leegstaand kantoorpand in de buurt van het aanmeldcentrum. Daar zijn de asielzoekers veiliger, na een aantal incidenten op het grasveld buiten de opvang. Vanwege de dreiging zijn het Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland gestopt met het helpen van asielzoekers. Ze keren terug wanneer de dagopvang in gebruik is.

Het COA herhaalt de oproep van asielminister Bart van den Brink (CDA) aan gemeenten om noodopvangplekken te openen en om huisvesting te regelen voor statushouders, zodat zij de asielzoekerscentra kunnen verlaten en hun plekken vrijkomen voor nieuwkomers.