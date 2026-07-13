PARIJS (ANP/AFP) - De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de brand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd.

Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez maakte de arrestaties maandagavond bekend bij televisiezender France 2. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 arrestaties zijn verricht wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting.

Frankrijk gaat momenteel gebukt onder zijn derde hittegolf van het jaar en mede door deze hittegolven is het risico op bosbranden verhoogd. Weerdienst Météo-France blijft daar de komende dagen voor waarschuwen. Ook heeft de dienst voor een deel van het land code rood, het hoogste waarschuwingsniveau, afgegeven wegens hitte.