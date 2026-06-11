AMSTERDAM (ANP) - De documentaireserie De Afhaalchinees: Thuisbezorgd van Omroep Zwart heeft dit jaar de Zilveren Nipkowschijf gewonnen. Regisseur Kelly-Qian van Binsbergen nam de belangrijkste Nederlandse juryprijs voor televisie in ontvangst in Het Ketelhuis in Amsterdam. De Afhaalchinees: Thuisbezorgd is het vervolg op De Afhaalchinees uit 2023 en gaat over de gevolgen van adoptie.

"Bij het blootleggen van fraude en kinderhandel is de documentaire vernietigend over de Nederlandse overheid, die decennialang zozeer het adoptiesprookje was toegedaan dat ze alle rode vlaggen negeerde", stelt de jury onder meer over De Afhaalchinees: Thuisbezorgd. De documentaire won vorige maand ook al de journalistieke prijs De Tegel in de categorie Achtergrond. Vorig jaar was het eerste seizoen van de reeks ook al genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf, maar toen won de VPRO-serie Een Valse Start - 100 dagen in de jeugd- en gezinszorg van programmamaker Nicolaas Veul. Andere genomineerden dit jaar waren Hila Voorbij de Taliban (AVROTROS) en Wakker in Paraguay (VPRO).

Ook de winnaar van de Zilveren Reissmicrofoon, de prijs voor radio en podcasts, werd donderdag bekendgemaakt. De podcast De Rolverdeling van de NTR was de uitverkorene. Hierin volgt Sara de Monchy een groep 8 van een basisschool tijdens de repetities voor de eindmusical. Ze vraagt zich af wat hun musicalrol zegt over de rol in het echte leven. De jury noemt de zesdelige podcastserie "van grote maatschappelijke relevantie" en is onder de indruk van "hoe dichtbij de maker bij de hoofdpersonen is gekomen, en dat in een leeftijdscategorie waarbij dat extra moeilijk is".