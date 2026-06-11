Omroep ZWART is "niet normaal trots" op regisseur Kelly-Qian van Binsbergen, die donderdag met de documentaireserie De Afhaalchinees: Thuisbezorgd de Zilveren Nipkowschijf heeft gewonnen. "We zijn niet normaal trots op Qian en deze verdiende erkenning!", reageert Akwasi Ansah, creatief directeur van de omroep.

"Haar werk voelt altijd persoonlijk, vlijmscherp en impactvol; precies de signatuur en de missie die Omroep ZWART uitdraagt; rechtzetten wat scheef is. We kijken ernaar uit om samen met haar verder te bouwen aan baanbrekende en iconische documentaires", aldus Ansah in een verklaring.

De documentaireserie van Omroep ZWART werd donderdag in Het Ketelhuis in Amsterdam onderscheiden met de belangrijkste Nederlandse juryprijs voor televisie. De jury prees de documentaire omdat die volgens haar laat zien hoe de Nederlandse overheid jarenlang signalen van misstanden negeerde. De Afhaalchinees: Thuisbezorgd won vorige maand ook al de journalistieke prijs De Tegel in de categorie Achtergrond.