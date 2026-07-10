DEN HAAG (ANP) - Oud-zorgminister Hugo de Jonge ontkent dat het coronatoegangsbewijs (ctb) bedoeld was om mensen ertoe aan te zetten zich alsnog te laten vaccineren. Het doel was de samenleving zo veilig mogelijk weer te openen voor activiteiten, toen het aantal coronabesmettingen in 2021 was teruggelopen, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.

Steeds meer mensen leden onder de coronamaatregelen, benadrukte hij. "Iedereen was er klaar mee, en wij ook", zei hij. De commissie hield De Jonge appjes voor die hij destijds met een ambtenaar had gedeeld, waarin hij leek te suggereren dat een hogere vaccinatiegraad het doel was. De oud-minister bezwoer dat hij het een "mooi neveneffect" vond.

Het ctb hield in dat mensen naar een activiteit mochten als ze konden aantonen dat ze gevaccineerd waren, een besmetting hadden doorgemaakt of recent waren getest op het coronavirus. Het toegangsbewijs zou volgens De Jonge een "remmend effect" moeten hebben op risico's voor een nieuwe besmettingsgolf. "We wilden dingen mogelijk maken die epidemiologisch spannend waren."