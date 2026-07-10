Bezoekers van het North Sea Jazz Festival in Rotterdam Ahoy keken vrijdagmiddag verrast op toen ze koningin Máxima in het publiek zagen staan. Máxima bezocht het jubilerende festival om de vijftigste editie te openen en woonde zelf ook wat optredens bij.

Na de opening bracht Máxima samen met onder meer de burgemeester van Rotterdam Carola Schouten en festivaldirecteur Irene Peters een toost uit op een "tijdloos North Sea Jazz". Daarna werd de koningin getrakteerd op een optreden van het ZO! Gospel Choir. "Bent u er klaar voor?", vroeg een zanger van het koor vanaf het podium aan de koningin. Máxima reageerde enthousiast door beide duimen op te steken.

Vanuit verschillende hoeken van de zaal kwamen zangeressen al zingend naar voren in een zogenoemde flashmob. Het gospelkoor zong het nummer You Got The Love. De koningin genoot zichtbaar van het optreden en knipte glimlachend met haar vingers mee op de maat van de muziek.

Optredens

Ook maakte Máxima een rondgang over het festivalterrein. Haar aanwezigheid bleef niet onopgemerkt, bezoekers probeerden onderweg een glimp van de koningin op te vangen. Daarnaast mengde Máxima zich meerdere keren tussen het publiek bij optredens, onder meer van de KC Jazz Big Band en soulzanger Jalen Ngonda, waar zij samen met andere festivalgangers naar de muziek luisterde.

Het North Sea Jazz Festival viert dit jaar zijn vijftigjarig bestaan met meer dan 150 optredens op zeventien podia en muziek variërend van jazz tot soul, r&b en hiphop. Het driedaagse evenement in Rotterdam Ahoy duurt nog tot en met zondag.