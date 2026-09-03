DEN HAAG (ANP) - Hugo de Jonge was als minister van Volksgezondheid veeleisend tijdens de coronapandemie. Tijdens de kerstvakantie van 2020 werkten hij en "honderden medewerkers" van zijn ministerie iedere dag. "Mensen hebben zich echt binnenstebuiten gewerkt."

De Jonge zei dat hij tijdens de kerstvakantie in 2020 alleen in de middag van de Tweede Kerstdag geen vergaderingen of telefoongesprekken had. "Werktijden speelden geen rol, het enige belangrijke was of je het kon volhouden."

De huidige commissaris van de Koning in Zeeland zei dat de lat hoog lag, "omdat in crisistijd heel Nederland op je rekent". "Als je de mensen vraagt, zeggen ze: ik heb nog nooit zo snoeihard gewerkt, maar dan zullen ze ook zeggen dat ze het mooi vonden om onderdeel te zijn van iets wat ertoe deed. We moeten zuinig zijn op die mensen."

In het begin van de coronapandemie viel de naaste collega van De Jonge Bruno Bruins (toenmalig minister Medische Zorg) uit omdat hij overwerkt was.