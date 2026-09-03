Ongeveer 3500 militairen zijn op de dag van de uitvaart van de Noorse koning Harald aan het werk, meldde het Noorse persbureau NTB. De uitvaart vindt op 9 september plaats in de Domkerk in Oslo.

Volgens het persbureau staan ongeveer 1900 militairen opgesteld langs de route, die loopt van het koninklijk paleis naar de Domkerk. Ook vormen rond de 1200 militairen samen de erewachten en militaire kapellen. Ongeveer 300 militairen zijn verantwoordelijk voor de vlaggen en het saluutschot.

De Noorse koning overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Eerder liet de Noorse politie aan het NTB weten dat ze verwachten dat het de grootste veiligheidsoperatie ooit wordt. Er worden bij de uitvaart veel hoogwaardigheidsbekleders verwacht.