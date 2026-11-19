DEN HAAG (ANP) - Partijleider Lidewij de Vos van FVD wil "over tot de orde van de dag" na het royement van zes partijleden die te zien waren in een Zembla-uitzending over door neonazi's georganiseerde vechttoernooien. "Dit had niet moeten gebeuren, maar nu is het klaar", zei zij in het SBS-programma Nieuws van de Dag.

Tijdens de getoonde bijeenkomsten werd onder meer de Hitlergroet gebracht. De Vos noemde de beelden "schokkend" en zei niet te hebben geweten dat FVD-leden zulke evenementen bijwoonden. "Wij hadden van tevoren geen kennis daarover, anders hadden we eerder maatregelen genomen. Dit heeft op geen enkele manier met ons te maken."

Het is bepaald niet de eerste keer dat FVD in opspraak raakt door dwarsverbanden met extreemrechtse groepen. De Vos weersprak dat de partij dit over zichzelf afroept. "Wij zijn de enige partij waar dit soort onderzoeken gedaan worden", zei ze. Ook bij partijen als PRO en D66 zijn daar volgens haar "allerlei aanleidingen" voor.