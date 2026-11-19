De Amerikaanse zanger Chris Brown is akkoord gegaan met een hogere alimentatie voor zijn ex-partner Diamond en hun dochter. Brown gaat haar 12.000 dollar per maand betalen met terugwerkende kracht vanaf juli, meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten. Volgens de stukken is de overeenkomst tijdelijk tot ze een permanente overeenkomst vormen.

Diamond begon een zaak tegen Brown omdat ze meer alimentatie wilde. Eerder kreeg ze 7000 dollar per maand, maar volgens haar zou hij soms bepaalde bedragen daarvan aftrekken. Ze beargumenteerde dat Brown tientallen miljoenen zou verdienen en zijn andere ex-partners met wie hij kinderen heeft goed zou voorzien.

Brown en Diamond kregen dochter Lovely in 2022. Brown heeft drie andere kinderen met drie andere vrouwen. De jongste verwelkomde hij in april samen met zijn huidige partner.