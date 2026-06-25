Deel Kamer blijft kritisch op plan voor vrouwengezondheid

DEN HAAG (ANP) - Meerdere partijen blijven kritisch over het plan van minister Sophie Hermans (VVD) voor het verbeteren van vrouwengezondheid. De gezondheidsminister publiceerde donderdag de uitwerking ervan, maar volgens Lisa Vliegenthart van PRO en Sarah Dobbe ontbreken het geld en de concrete aanpak om de problemen echt aan te pakken.

"De nationale werkagenda is zoals wij hadden verwacht teleurstellend", aldus Vliegenthart. Dobbe: "Wat daarin staat, is echt niet genoeg. Er staan echt te weinig concrete acties in. Wel doelen en ambities, maar niet wat er gaat gebeuren om die te halen."

In de werkagenda staat dat gezondheidsklachten van vrouwen beter herkend en erkend moeten worden. Ook moet breder naar vrouwengezondheid worden gekeken dan nu het geval is. Dat moet volgens het ministerie onder meer gebeuren door onderzoeken meer te richten op vrouwen dan op mannen. Daar zou geen extra geld voor nodig zijn.

Onderzoek

Het geld voor de aanpak staat al ingeboekt voor lopende programma's en plannen. Vliegenthart en Dobbe vinden dat er meer geld bij moet om echt problemen op te lossen. "Eén simpele rekensom laat zien dat nú investeren in vrouwengezondheid de samenleving miljarden oplevert", aldus Vliegenthart. Volgens Dobbe gaat het om 7,6 miljard euro per jaar. "Daarin investeren is dus niet meer dan logisch."

Beide partijen gaan voorstellen indienen om de gezondheid van vrouwen nog serieuzer te nemen en er meer geld voor vrij te maken. "Dat is een van mijn hoogste prioriteiten", zei Vliegenthart.

Artsen stellen veel vaker verkeerde diagnoses bij vrouwen dan bij mannen. Ook leven vrouwen minder jaren in goede gezondheid dan mannen, onder meer doordat bijna al het medisch en farmaceutisch onderzoek gericht is op mannen.