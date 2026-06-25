CPB: Wereldhandel neemt toe ondanks onrust in het Midden-Oosten

DEN HAAG (ANP) - De wereldhandel is in april met 0,7 procent toegenomen. Dat blijkt uit de wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau (CPB). In maart was de wereldhandel nog afgenomen, maar in april is het effect van de onrust in het Midden-Oosten beperkt.

Het effect van de oorlog in het Midden-Oosten op de wereldhandel lijkt zich te beperken tot verminderde uit- en invoer van de Golfregio. Met name in China en opkomend Azië neemt de export toe. Volgens het rapport hangt dit samen met het Chinese Nieuwjaar. Als gevolg daarvan is er in maart tijdelijk minder geëxporteerd en kwam het niveau van export lager uit dan eind 2025. Door de toename in april is het niveau van de export nu weer hoger dan tijdens de Europese jaarwisseling.

Daarnaast lijken de hoge energieprijzen nog geen effect te hebben op de wereldhandel, stelt het CPB. De eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten exporteerden meer. De sterke vraag naar AI-gerelateerde elektronica houdt de wereldhandel volgens het CPB juist op peil.