AMSTERDAM (ANP) - Een geregistreerde vechter die heeft deelgenomen aan de kooigevechten georganiseerd door neonazistische netwerken, mag niet meer deelnemen aan gereguleerde vechtsportwedstrijden in Nederland. Dit laat de Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) weten. Hij heeft de vechtsport volgens de autoriteit in een kwaad daglicht gezet.

"Hij is hiervoor door de VA onmiddellijk voor onbepaalde tijd uitgesloten van deelname aan vechtsportwedstrijden in Nederland", zegt de autoriteit. Het ging om een sporter die eerder een wedstrijd in het reguliere vechtsportcircuit had gevochten. "De sporter was al weg bij de sportschool waar hij bij die gelegenheid voor uitkwam, maar deze sportschool heeft laten weten dat hij uiteraard nooit meer welkom is."

In de Zembla-aflevering over rechts-extremisme waren beelden te zien van kooigevechten op geheime locaties in Nederland, georganiseerd door neonazistische netwerken.