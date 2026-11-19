BRUSSEL (ANP) - Bij een cyberaanval op de Europese Commissie is gebruikgemaakt van een AI-hulpmiddel, laat een woordvoerder van het dagelijks bestuur van de EU weten. "We kunnen bevestigen dat het hier gaat om een door AI gegenereerde cybercampagne", aldus de zegsman na eerdere berichten van Politico.

De aanval begon eind oktober. "Als beschermende en preventieve maatregel hebben we tijdelijk een aantal applicaties uitgeschakeld; de meeste daarvan zijn inmiddels weer hersteld", aldus de woordvoerder. Er is geen sprake geweest van losgeld. Ook zijn er geen aanwijzingen dat er persoonsgegevens zijn bemachtigd van werknemers van de Europese Commissie, zei hij.

De zegsman wil niet ingaan op vragen of de aanval nog altijd bezig is. "Het onderzoek is nog gaande. We nemen de nodige maatregelen op basis van de bevindingen die gaandeweg naar voren komen", zei hij. Hij wil verder ook niks zeggen over de schaal en omvang van de aanval "zolang het onderzoek nog loopt".