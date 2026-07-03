DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Defensie steekt meer dan 30 miljoen euro in Intelic, een bedrijf dat software ontwikkelt voor de besturing van onbemande lucht- en grondsystemen van uiteenlopende fabrikanten. De investering is onderdeel van een samenwerkingsovereenkomst voor de duur van drie jaar.

"Oekraïne leert ons dat niet alleen de hardware, maar ook de software van groot belang is", zegt staatssecretaris Derk Boswijk (Defensie, CDA). "Door verschillende dronesystemen te laten samenwerken, wordt de strijd eenvoudiger. Ik ben er trots op dat een Nederlands bedrijf nu aan deze vraag kan voldoen."

Drones krijgen een hoofdrol in de krijgsmacht van de toekomst, zo werd eerder deze week duidelijk uit de nieuwe Defensienota. Boswijk opende woensdag nog een nieuw innovatiecentrum op dat terrein op de campus van de TU Delft.