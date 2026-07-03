F1: The Movie, die dit jaar de Oscar voor beste geluid won, is volgens actrice Jodie Foster met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) gemaakt. Dat kan althans niet anders, zei ze volgens Amerikaanse media als Variety en Deadline onlangs op een festival waar werd gepraat over de toekomst van Hollywood.

"Ik zeg dit niet om het af te kraken, hoe zou ik dat kunnen? Deze film heeft uiteindelijk miljoenen dollars opgebracht. Maar als ik naar films als F1 kijk, denk ik: 'F1 is gemaakt door AI.' Toch?", stelde de 63-jarige Amerikaanse. "Ik bedoel, de opbouw was precies zoals je die op school zou leren. De acteurs zeggen hun tekst precies zoals die geschreven zou zijn als een computer precies had opgeschreven wat op dat moment gepast was. En ze waren in staat de technologie zo te beheersen dat ze iets groots en moois hebben gemaakt, waarbij veel van de informatie mogelijk uit andere bronnen afkomstig is."

In de film, waarin Brad Pitt de hoofdrol speelt van een oud-Formule 1-coureur die terugkomt van zijn pensioen om een in nood verkerend team te helpen, zijn naast acteurs ook de echte F1-coureurs te zien. De film bracht wereldwijd ruim 634 miljoen dollar (meer dan 553 miljoen euro) op en werd verder genomineerd voor een Oscar voor beste film, beste montage en beste visuele effecten.