DEN HAAG (ANP) - Dertien personen die zijn getroffen door het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland, zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross.

Eerder liet Eurocross weten dat zaterdagochtend een bus met acht personen was vertrokken uit Zwitserland, onder wie vier mensen die niet in de bus zaten toen het ongeluk plaatsvond. Repatriëring vindt plaats per bus, ambulance, taxi en vliegtuig, meldt Eurocross. Twee personen vertrokken zaterdag op eigen gelegenheid uit Zwitserland. Zondag reizen nog zeker vijf mensen terug naar Nederland.

Er liggen nog elf gewonden in het ziekenhuis. Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen vijf mensen uit Nederland om het leven.