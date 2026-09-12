John Malkovich heeft zaterdagavond op het filmfestival van Venetië de prijs voor beste acteur gewonnen. Dat melden diverse media, waaronder het tijdschrift Variety. De 72-jarige Amerikaanse acteur ontving de award voor zijn rol in de film Wild Horse Nine, waarin hij een CIA-agent speelt. Malkovich kon niet aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te nemen, maar bedankte de jury via een videoverbinding.

"Ik voel me vereerd dat ik voor deze prijs ben gekozen, die in de afgelopen 83 edities van het Filmfestival van Venetië al aan zoveel geweldige acteurs is uitgereikt. Dank aan de jury voor het toekennen van deze eer aan mij", zei de acteur. Ook bedankte hij filmmaker Martin McDonagh "voor het schrijven van dit prachtige scenario, voor je uitmuntende regie en voor het schenken van deze fantastische rol".

Malkovich is in de nieuwe film te zien naast Sam Rockwell, die hij omschreef als zijn "partner in crime" en in het bijzonder bedankte. Wild Horse Nine gaat over een cynische CIA-agent in Chili in aanloop naar de militaire staatsgreep van 1973. De film ging eerder deze maand in première op het filmfestival.