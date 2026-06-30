Dertien mensen aangehouden in Den Haag na viering winst Marokko

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft dinsdagochtend dertien mensen aangehouden bij ongeregeldheden in Den Haag. In de Schilderswijk werd de overwinning van Marokko op Nederland gevierd en gingen honderden mensen de straat op. Na enige tijd sloeg de sfeer om.

De Vaillantlaan werd geblokkeerd en het verkeer en openbaar vervoer konden niet verder rijden. Supporters staken zwaar vuurwerk af en agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Daarop is de ME in actie gekomen, meldt de politie. Ook is het waterkanon ingezet.

Vier van de dertien zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging, anderen voor onder meer het verstoren van de openbare orde. Twee personen zijn aangehouden voor het schieten met een pistool richting agenten. Omdat de politie dacht dat het om een echt wapen ging, zijn de verdachten met getrokken vuurwapen aangehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan.