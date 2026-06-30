Sibum neemt plek Afellay in als assistent-coach van Bosz bij PSV

EINDHOVEN (ANP) - Bas Sibum neemt de plek over van Ibrahim Afellay als assistent-coach van trainer Peter Bosz bij PSV. Dat laat de landskampioen uit Eindhoven weten. De 43-jarige oud-prof was eerder werkzaam bij FC Emmen, Roda JC en Heracles Almelo. Vorig jaar oktober werd hij ontslagen als hoofdtrainer van Heracles Almelo. Sibum tekent een contract voor twee jaar.

Afellay trad begin dit jaar aan als assistent van Bosz, maar hij besloot aan het einde van het seizoen ermee te stoppen. De oud-international gaf aan dat hij zich er meer van had voorgesteld.

Bosz heeft voor komend seizoen naast Sibum ook Rob Maas, Theo Lucius en Colin Bergmans als assistenten in zijn technische staf.

PSV maakte ook bekend dat drie talenten uit de jeugdopleiding doorstromen naar de hoofdmacht. Joël van den Berg (19), Fabian Merién (17) en Tijn Smolenaars (21) maken vanaf dinsdag officieel deel uit van PSV 1. De middenvelder, verdediger en doelman sluiten direct aan bij de eerste (besloten) training van het seizoen.