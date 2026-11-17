HILVERSUM (ANP) - De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma is blij dat de coalitiepartijen elkaar na dagenlang crisisberaad weer hebben gevonden. "Opluchting voor nu. Nederland is gebaat bij stabiliteit", laat ze weten in een reactie.

Dijksma zei maandagavond bij Pauw en De Wit dat de Nederlandse politiek in een systeemcrisis verkeert, waarbij volgens haar "een gewoon meerderheidskabinet" voorlopig uit zicht lijkt te blijven. Ze vindt ook dat de politiek te snel persoonlijk wordt gemaakt, waarbij voortdurend mensen "getergd of gekwetst zijn". Zij wil dat de politiek meer zakelijk wordt in plaats van alles persoonlijk te maken. "Die nieuwe zakelijkheid die ik bepleit zou de fundamentele reset kunnen zijn."

Dijksma heeft als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de afgelopen dagen de coalitiepartijen opgeroepen om tot een oplossing te komen, omdat een kabinetscrisis of nieuwe verkiezingen het land niet zouden helpen. Ook tal van andere organisaties steunden de oproep.

"Wij maken ons grote zorgen over de politieke situatie in Den Haag", stond in de verklaring. "Juist nu is het belangrijk dat de politiek de blik vooruit richt. Nederland staat voor grote opgaven die vragen om daadkracht, samenwerking en politieke stabiliteit." De Tweede Kamer werd opgeroepen een hele kabinetsperiode uit te zitten.

De verklaring was naast de VNG afkomstig van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen. Daarbij hebben tientallen andere organisaties de verklaring ondertekend, zoals land- en tuinbouworganisatie LTO, Natuurmonumenten, vakbond CNV, de vereniging van Nederlandse woningcorporaties Aedes, diverse onderwijsorganisaties en ondernemersvereniging evofenedex.