BERLIJN (ANP) - Bart Verbruggen deed geen moeite zijn teleurstelling te verbergen na een wanvertoning van het Nederlands elftal tegen Duitsland (5-0) in de Nations League. "Er is te veel gebeurd om de vinger op de zere plek te leggen", zei de doelman in de catacomben van het Olympiastadion in Berlijn. "Maar dit had niets te maken met tactiek of kwaliteit van voetbal. Aan de instelling mag het nooit liggen. Iedereen moet volle bak gaan."

Nederland speelde vrijdag een zeer goede wedstrijd tegen Griekenland (7-0). "Maar die wedstrijd telt niet meer als je naar Duitsland moet", zei Verbruggen. "We krijgen nu vijf doelpunten tegen, maar we hadden er wel acht tegen kunnen krijgen. We voerden onze taken niet meer uit. We hebben allemaal goede voetballers die weten wat er gevraagd wordt op het hoogste niveau. Maar we hebben niet geleverd met zaken waar je geen talent voor nodig hebt. Dit is een flinke klap in ons gezicht. Hopelijk leren we van deze wedstrijd."