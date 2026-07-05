EINDHOVEN (ANP) - Directeur Stabiliteit en Humanitaire Hulp bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, Nathalie Olijslager, heeft het Nederlandse reddingsteam USAR bedankt voor de inzet in Venezuela, na de zware aardbevingen daar. "Jullie hebben een fantastische prestatie geleverd", zei ze tegen het team dat vlak daarvoor was geland op vliegbasis Eindhoven.

Olijslager wilde namens het ministerie van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking "diep respect" uitspreken naar de groep. "Jullie hebben onder enorm moeilijke omstandigheden moeten werken. Het was ontzettend warm en een totale ravage", beschreef ze de situatie in het land. "Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om Venezuela nu achter je te laten." Ze verzekerde dat de reddingsoperatie vanuit Nederland ook de komende maanden doorgaat voor de mensen daar. "Jullie hebben ze ontmoet, jullie hebben ze in de ogen gekeken. En jullie weten allemaal, net als wij, dat we het doen voor de mensen daar."

Grote dankbaarheid was er ook van de Venezolaanse ambassadeur Rocio Maneiro. Geëmotioneerd bedankte ze het team "voor alles wat jullie in mijn land gedaan hebben".

Trots

Ook de landelijke USAR-commandant Arjen Littooij richtte zich tot het team. Hij sprak van "een zichtbare en gewaardeerde bijdrage", die "een diepe buiging en een groot applaus" verdient. Hij zei trots te zijn op de inzet en het doorzettingsvermogen onder extreme omstandigheden. "De hitte was meedogenloos, de confrontatie met leed was indringend en de fysieke en mentale belasting was groot. En toch hebben jullie gedaan waarvoor jullie jarenlang getraind hebben en goed in zijn, met vastberadenheid en enorme inzet."

Het USAR-team bestond uit 64 leden en acht hulphonden. Zij reisden vorige week vrijdag af naar Venezuela om te zoeken naar overlevenden. Het team wist uiteindelijk zelf geen mensen te redden, maar was wel betrokken bij succesvolle reddingsoperaties. In La Guaira, dat zwaar was getroffen, zijn door de internationale samenwerking van USAR-teams veertien mensen levend onder puin gevonden.

Menselijke ontmoetingen

"Een aantal keren was het na een lange reddingsoperatie verschrikkelijk balen als het slachtoffer uiteindelijk toch overleden was", zei de commandant. "Maar jullie hebben laten zien dat niet alleen reddingen en coördinatie tellen. Het verschil werd ook gemaakt door de menselijke ontmoetingen." Bijvoorbeeld met families die wachtten op antwoorden of die een luisterend oor of helpende hand nodig hadden.

Het dodental van de aardbevingen eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000. Nog duizenden mensen zijn vermist.