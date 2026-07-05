De partner van Evert Santegoeds is vorige week gewond geraakt bij een verkeersongeval in Frankrijk. Dat schrijft de Privé-hoofdredacteur op Facebook.

Volgens Santegoeds werd zijn partner Robert Halewijn tijdens een vakantie aan de Franse Rivièra aangereden door een automobilist. "Plotseling kwam een einde aan onze zo zorgeloze vakantie", schrijft hij. "Rob werd geschept door een veel te hard rijdende auto zonder licht. Een hit-and-run."

Halewijn liep volgens Santegoeds een gecompliceerde breuk aan zijn scheenbeen op en is geopereerd. "Hij is door het oog van de naald gekropen. De beelden blijven me nog wel even bij", aldus de journalist.

Santegoeds bedankt in zijn bericht de Franse hulpdiensten en iedereen die na het ongeval heeft geholpen. Naar verwachting mag Halewijn deze week naar huis om verder te herstellen.