UTRECHT (ANP) - De directeur van vervoersbedrijf Keolis Nederland zegt dat het voortijdig beëindigen van het tienjarig contract voor het busvervoer in de provincie Utrecht "uiteraard pijn doet". Bestuurder Marthijn Graafland had bepaalde verwachtingen, hij vindt het "heel teleurstellend" dat die niet uitkomen. Graafland: "Het blijkt dat de kosten zoals we die geraamd hebben ten tijde van de aanbesteding niet meer in lijn zijn met de realiteit. De kosten zijn veel hoger dan de inkomsten."

De provincie Utrecht heeft besloten het contract met Keolis voor het regionale busvervoer eerder te beëindigen. De ov-concessie loopt tot eind 2035, maar Utrecht wil het contract op 29 april 2028 beëindigen. Keolis draait fors verlies op de uitvoering van het busvervoer in het westelijk en oostelijk deel van de provincie.

De provincie Utrecht springt financieel bij, mits Provinciale Staten daar binnenkort mee instemmen. Utrecht betaalt tot de nieuwe einddatum 33 miljoen euro extra, bovenop de reguliere exploitatiebijdrage.