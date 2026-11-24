ZUTPHEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in de rechtbank in Zutphen een celstraf van acht jaar geëist tegen de 22-jarige Jean Gardy L. Volgens justitie is de man schuldig aan het aanranden van dertien kinderen en het seksueel binnendringen van zes kinderen onder hen tijdens zijn stage in een zwembad in het Gelderse Zelhem. Voor enkele gevallen van seksuele handelingen vraagt het OM vrijspraak.

Voor het bezit van kinderporno wordt L. als het aan justitie ligt wel gestraft. Op zijn telefoon werd een filmpje aangetroffen. Dat zou hem in een groepschat zijn toegestuurd. In januari 2024 zou de man ook ontucht hebben gepleegd met een meisje in Hengelo, toen zij net 6 jaar oud was. Dat acht de officier niet bewezen.

"De verdachte heeft zeer ernstige feiten gepleegd en heeft ernstig misbruik gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen", stelt het OM. Ook neemt de officier mee dat de impact op de kinderen groot is.