Documenten: Heinen vond renteplafond al in maart te duur

DEN HAAG (ANP) - Minister van Financiën Eelco Heinen vond het renteplafond voor studieleningen kort nadat dit in het coalitieakkoord was afgesproken al te duur. In documenten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die op verzoek van de Tweede Kamer openbaar zijn gemaakt, schrijven ambtenaren dat de VVD-minister een vast renteplafond van 2,5 procent een te groot risico vindt.

Onderwijsminister Rianne Letschert (D66) maakte vorige week bekend dat het renteplafond niet haalbaar is, omdat de 40 miljoen euro die hiervoor gereserveerd was niet genoeg is. Hierover werd in maart al gesproken op het ministerie en begin april sprak Letschert hierover met Heinen, blijkt uit de documenten.

In de documenten van OCW staat dat de risico's voor een blijvend stijgende rente volgens Heinen bij OCW moesten liggen, terwijl geld dat zou overblijven als de rente lager dan 2,5 procent zou zijn, ten goede zou moeten komen aan de algemene middelen. Volgens de OCW-ambtenaren is dit niet de gebruikelijke gang van zaken bij rentes.

Alternatieven

Ambtenaren adviseren Letschert in meerdere documenten dat zij Heinen erop moet wijzen dat het renteplafond is afgesproken in het coalitieakkoord en dat hij zijn handtekening daar ook onder heeft gezet. In de documenten worden ook meerdere alternatieven aangedragen, waarbij de OCW-ambtenaren schrijven dat een flexibel renteplafond de beste optie is. Uiteindelijk is het renteplafond volledig geschrapt en zijn de alternatieven er niet doorgekomen.

"Ambtelijk wijzen andere departementen er ook op dat op de begroting veel grotere risico's worden geaccepteerd", schrijven de ambtenaren. Het risico bij het renteplafond is dat de kosten flink hoger dan 40 miljoen euro per jaar kunnen worden, als de rente zou stijgen naar bijvoorbeeld 4 procent.