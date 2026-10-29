Von der Leyen blijft inzetten op geassocieerd lidmaatschap Canada

MONTREAL (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen blijft op een top in Canada spreken over een geassocieerd EU-lidmaatschap voor het Noord-Amerikaanse land, ondanks dat enkele EU-lidstaten hebben aangegeven die term niet te zien zitten. Desondanks zegt Von der Leyen dat "het idee dat Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie zou kunnen worden" de komende twee dagen wordt besproken.

Von der Leyen opperde de term in haar zogeheten State of the Union in september, waarbij ze EU-lidstaten en Canada zelf overviel. Ze maakte toen ook niet echt duidelijk wat een geassocieerd lidmaatschap precies inhoudt.

"Het concept is eenvoudig: het betreft een associatie zonder toetreding" tot de EU, zei ze in een speech op de eerste dag van de top. "Vanwege de geografische ligging kan Canada geen volwaardig lid van de EU worden, maar beide partijen willen hun relatie naar het hoogst haalbare niveau tillen."

Nauwe samenwerking

Daarvoor moeten de EU en Canada hun beleid op het gebied van energie, veiligheid, klimaat en kunstmatige intelligentie op elkaar gaan afstemmen, aldus de Duitse politica. Daarvoor moeten de Europese Commissie en de Canadese regering nauwer gaan samenwerken, net als het Canadese parlement en het Europees Parlement en de rechterlijke instanties van de EU en Canada. Tot slot wil Von der Leyen dat EU-programma's voor onderwijs (Erasmus+) en wetenschap (Horizon) worden opengesteld voor Canada.

"Kort gezegd is dit waar het geassocieerd lidmaatschap voor staat. Het is een status die enkel openstaat voor onze nauwste partners buiten Europa", zei ze.

Met name Duitsland verzet zich tegen de term van geassocieerd lidmaatschap. "Het was veel beter geweest als er onder de lidstaten eensgezindheid was geweest over de oorspronkelijke formulering", zei een woordvoerder van Von der Leyen eerder op donderdag. Volgens haar is er wel overeenstemming over wat er op de top tussen de EU en Canada moet gebeuren, namelijk het zo dicht mogelijk bij elkaar brengen van Canada en de EU.