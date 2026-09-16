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Dode en gewonden bij verkeersongeval N307 bij Zwaag

16 sep , 22:19Landelijk
anp160926226 1
ANP
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ZWAAG (ANP) - Bij een verkeersongeval in de buurt van Zwaag (Noord-Holland) is iemand om het leven gekomen, meldt de politie. Die maakt daarnaast melding van "meerdere slachtoffers". Hoe die eraan toe zijn, is niet bekend.
Het ongeluk gebeurde op de N307. De politie, brandweer en een ambulance zijn ter plaatse. De weg is deels in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen.
De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Details over de identiteit van de slachtoffers van het ongeluk zijn niet bekendgemaakt.
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