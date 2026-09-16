Wall Street lager na eerste renteverhoging Fed in ruim 3 jaar

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met overwegend rode cijfers gesloten. De aandacht van beleggers op Wall Street ging vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Zoals verwacht verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente voor het eerst in meer dan drie jaar om de hoge inflatie te bestrijden.

De Fed verhoogt de rente met een kwart procentpunt, wat een unaniem besluit was van de beleidsmakers bij de centrale bank. De Fed voorziet later dit jaar nog een verhoging van de leenkosten in 's werelds grootste economie. Met de verhoging gaat de Fed wel in tegen de vurige wens van president Donald Trump voor een lage rente. Trump vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld moet zijn.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent lager op 51.461,90 punten. De brede S&P 500 daalde 0,5 procent tot 7551,81 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq was vrijwel onveranderd op 25.978,43 punten.