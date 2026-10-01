AMSTERDAM (ANP) - De douane heeft dinsdag op Schiphol achttien kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden.

De drugs zaten verdeeld over achttien pakketten in drie stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. Een scan wees op afwijkingen in de bagage, waarna douaniers de drie stukken verder onderzochten.

De cocaïne is in beslag genomen en vernietigd. Een drugsteam van de marechaussee doet onder leiding van het OM verder onderzoek.