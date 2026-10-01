PARIJS (ANP/AFP) - De Franse regering van premier Sébastien Lecornu hoopt 43 miljard euro te kunnen besparen om het begrotingstekort te beperken tot een waarde van 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2027.

Onderdeel van de plannen zijn een verhoging van de btw en de inkomstenbelasting, meer belasting op pensioenen en het beperken of bevriezen van bepaalde toeslagen, zoals kinderbijslag.

Lecornu heeft donderdag zijn voorstel aan het parlement gepresenteerd. Hij heeft eerder al maatregelen gelanceerd en zegt nu een totaal van 54 miljard te willen besparen. Hij spreekt van "een herstelbegroting" en slaat alarm over de snel stijgende kosten van de financiering van de staatsschuld.

Omvang

Die bedraagt rond de 3,6 biljoen euro en neemt in omvang in 2027 mogelijk toe tot 121,7 procent van het bbp. Dat is twee keer zoveel als waar in de EU naar gestreefd zou worden.

In de lente zijn er presidentsverkiezingen. Voor veel politici is het nu daarom een moeilijke tijd voor impopulaire maatregelen.