Drie verdachten van verkoop dodelijke nep-pillen langer vast

DEN BOSCH (ANP) - Drie mannen die verdacht worden van het opzettelijk verkopen van dodelijke nep-pillen blijven veertien dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gebruik van de pillen leidde tot de dood van drie mensen. De verdachten zijn vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Den Bosch.

De politie pakte de mannen dinsdag op. Het gaat om verdachten uit Westland (35), Rotterdam (39) en Den Haag (66). Dinsdag werden ook dertig websites offline gehaald. De pillen zagen eruit als de pijnstiller oxycodon, maar bevatten zeer schadelijke nitazenen. Die zijn vele malen sterker dan oxycodon.

De verdachten verkochten via webshops harddrugs en vervalste medicijnen. De drie dodelijke slachtoffers hadden vlak voor hun overlijden pillen gekocht op slaappillen.net of regioapp.net, meldde de politie eerder.

Er lopen allerlei onderzoeken naar de verkoop van illegale medicijnen en andere verdovende middelen. De afgelopen jaren zijn volgens de politie meerdere mensen overleden na het gebruik van dergelijke vervalste pillen.