Het papierwerk na een aanrijding kan gewoon op je telefoon

Een kleine aanrijding kan al snel een hoop geregel opleveren. Je wilt gegevens uitwisselen en goed vastleggen wat er is gebeurd, liefst zonder eerst papier en een pen te moeten zoeken. Via schadeformulier.online vul je het schadeformulier samen in op je telefoon. De andere bestuurder doet mee op het eigen toestel. Na jullie controle en ondertekening staat de PDF direct klaar om naar je schadebehandelaar te sturen.

Je kunt beginnen zodra je de website opent. Een app downloaden of een account aanmaken is niet nodig: je nodigt de ander per e-mail uit en kunt samen aan de slag.

Ieder een eigen scherm

De uitnodiging brengt jullie bij hetzelfde formulier. Je vult je gegevens in op je eigen toestel, terwijl de andere bestuurder op diens telefoon meedoet. Je hoeft geen telefoon heen en weer te geven om allebei iets in te vullen. Samen op één toestel werken kan overigens ook.

Dat eigen scherm komt goed van pas wanneer je een aanrijding hebt met een toerist of iemand die weinig Nederlands spreekt. Ieder kiest een beschikbare taal waarin de vragen goed te begrijpen zijn. Je hoeft die dus niet eerst voor de ander te vertalen voordat jullie verder kunnen.

Naast Nederlands zijn onder meer Engels, Duits, Frans, Spaans, Pools, Turks en Tsjechisch beschikbaar. Ook als je zelf in het buitenland bij een aanrijding betrokken raakt, kun je de vragen in een vertrouwde taal lezen.

Ook jouw beschrijving krijgt een plek

Samen invullen betekent niet dat jullie hetzelfde hebben gezien. Je kunt direct opmerkingen plaatsen over wat de andere partij heeft geschreven. Daarmee leg je vast waar jouw beschrijving afwijkt, terwijl jullie nog aan het formulier werken.

Stel dat de ander opschrijft dat jij achteruitreed, terwijl jij zegt dat je stilstond. Dan kun je dat verschil meteen toelichten. Je hoeft het dus niet met elkaar eens te zijn over hoe de aanrijding gebeurde om allebei je verhaal vast te leggen. Jullie opmerkingen horen ook bij wat je vóór het ondertekenen zorgvuldig controleert.

Van schadefoto naar ingevuld formulier

De telefoon waarmee je de schade fotografeert, helpt ook om de informatie bij elkaar te houden. Je voegt de foto's tijdens het invullen toe aan het formulier. De gegevens van de bestuurders en voertuigen, de beschrijvingen en de foto's komen zo samen.

De gezamenlijke voorzijde invullen en de PDF downloaden zijn gratis. Voor je eigen aanvullende gegevens kun je later terecht op de pagina ‘ achterzijde schadeformulier ’. Daarvoor is een gratis lege PDF beschikbaar. Wie ook dat deel digitaal wil invullen en ondertekenen, kan kiezen voor een betaalde optie.

Direct een PDF voor je schadebehandelaar

Voor het afronden bekijken jullie samen of de gegevens en opmerkingen goed zijn vastgelegd. Ondertekenen doe je op het scherm, met je vinger. Zodra beide bestuurders de eindcontrole en definitieve ondertekening hebben afgerond, ontvang je direct een downloadlink naar het ingevulde formulier als PDF.

Dat bestand staat klaar om zelf digitaal naar je schadebehandelaar te sturen. Een papieren afdruk is niet nodig: je hoeft niets uit te printen of in te scannen. Zo heb je na het samen invullen meteen een document waarmee je verder kunt.

Bron

schadeformulier.online: productinformatie over digitaal en meertalig invullen, opmerkingen, de eindcontrole en de achterzijde.