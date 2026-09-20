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Drie XR-demonstranten verhoord na nacht op politiebureau

20 sep , 15:00Landelijk
anp200926068 1
ANP
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ZEVENAAR (ANP) - De drie demonstranten van Extinction Rebellion die zaterdagmiddag met de auto het verkeer op de A12 bij Zevenaar blokkeerden, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht. Ze worden zondagmiddag verhoord, zegt een woordvoerder van de politie.
Het drietal wordt volgens haar verdacht van het creëren van een "verkeersgevaarlijke situatie". Door de weg te blokkeren konden andere demonstranten de snelweg oplopen, zegt ze. Ze verwacht dat de drie demonstranten, over wie zij verder geen mededelingen wil doen, na het verhoor weer naar huis kunnen.
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