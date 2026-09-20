Van Bronckhorst: Feyenoord speelde tegen Utrecht beste wedstrijd

ROTTERDAM (ANP) - Giovanni van Bronckhorst vindt dat Feyenoord tegen FC Utrecht de beste wedstrijd tot dusver van het seizoen heeft gespeeld. "Zeker als het gaat om de manier waarop we wonnen", zei de trainer van Feyenoord zondag tegen ESPN. Van Bronckhorst zag zijn elftal zondag met 5-0 winnen. Het was de eerste overwinning van de Rotterdammers in De Kuip dit seizoen in de Eredivisie.

Van Bronckhorst is ingenomen met de manier waarop zijn elftal zich ontwikkelt. "We worden fysiek steeds sterker. We moeten zo door blijven gaan", stelde de oud-international. Feyenoord heeft nu een paar weken rust vanwege de interlandbreak. "We gaan rust nemen. We gaan even op adem komen. En daarna gaan we vol aan het werk om weer dingen te verbeteren."

Feyenoord heeft vijf keer gewonnen en twee keer gelijkgespeeld in de Eredivisie. De ploeg speelt op 10 oktober thuis tegen AZ de eerstvolgende wedstrijd.