ROTTERDAM (ANP) - De grote brand die vrijdagavond uitbrak bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is nog niet onder controle, aldus de veiligheidsregio. De brandweer zet een drone in om onder andere hotspots van de brand op te sporen. De vele eenheden van de brandweer die blussen worden bijgestaan door een blusboot van het Havenbedrijf.

De brand veroorzaakt rookoverlast tot in Heinenoord in de Hoeksche Waard. Er is een NL-Alert verstuurd. De Maastunnel is vanwege de rookoverlast dicht in beide richtingen.

DCMR Milieudienst Rijnmond zegt op X dat er negentien meldingen van geuroverlast als gevolg van de rookontwikkeling zijn binnengekomen: uit Spijkenisse, Hoogvliet en Poortugaal.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Volgens hem is de brand ontstaan in een hoop schroot in het deel van het bedrijf waar huishoudelijk en bedrijfsafval wordt verwerkt.

Naar schatting staat tussen de 50 en 100 ton afval in brand. Gedeeltes van de Doklaan, de Brielselaan en de Pleinweg zijn afgesloten voor verkeer.