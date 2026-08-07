Bella Thorne speelt niet alleen de hoofdrol in het vervolg van de film Spring Breakers. De actrice zorgt zelf voor het script en gaat de sequel ook regisseren, heeft ze onthuld aan vakblad Variety.

Vorig jaar mei werd al duidelijk dat Thorne in het vervolg voorkomt, samen met Grace van Dien, Ariel Martin en True Whitaker. Destijds was Matthew Bright nog betrokken bij het project als regisseur. "De producenten keken naar een vroege versie van Color Your Hurt, de film die ik net heb afgerond. En ze vroegen me om iets te schrijven om te kijken of het in de smaak zou vallen", aldus de 28-jarige Thorne. "En ze vonden het geweldig! Dus nu schrijf en regisseer ik Spring Breakers 2."

Color Your Hurt is Thornes regiedebuut. De opnames van die film werden in oktober afgerond.

In de originele Spring Breakers-film uit 2012 speelden Vanessa Hudgens, Selena Gomez, Ashley Benson, Rachel Korine en James Franco de hoofdrollen.