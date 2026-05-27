Drug 3-MMC is bijna nooit wat het lijkt, ziet Trimbos-instituut

UTRECHT (ANP) - Drugs die worden verkocht als 3-MMC, bevatten in werkelijkheid vrijwel nooit echt die stof. Van de samples die vorig jaar zijn getest via het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) bleek slechts 3 procent 3-MMC te bevatten, laat het Trimbos-instituut weten.

Ruim driekwart bevatte de stof 2-MMC en een op de twintig de stof NEP. Die laatste stof heeft een sterkere werking. "Het gebruik ervan kan zorgen voor ongewenste effecten, zoals slapeloosheid en angst." Van 2-MMC is volgens Trimbos lastig vast te stellen of het schadelijker is dan 3-MMC, "maar omdat gebruikers niet weten wat ze binnenkrijgen, zijn er altijd extra risico's".

Designerdrug 3-MMC, ook wel 'poes' of 'miauw' genoemd, is sinds 2021 verboden. Het middel is zeer verslavend en veroorzaakt onder meer hartkloppingen, angstklachten en slapeloosheid. Vorig jaar ging in Nederland een algemeen verbod op designerdrugs in. Dat was volgens de overheid nodig, omdat drugsproducenten steeds nieuwe varianten maakten wanneer een specifieke drug aan de lijst van verboden middelen was toegevoegd.

Xtc-pillen

Het Trimbos-instituut heeft verspreid over het land 34 testlocaties waar mensen drugs kunnen inleveren om die te laten testen in een lab. In 2025 zijn 17.585 samples getest. "Het doel is de drugsmarkt beter in kaart te brengen en te signaleren en waarschuwen wanneer er extra gezondheidsrisico's ontstaan. Daarnaast hebben de testinstellingen een belangrijke voorlichtingsfunctie over effecten en risico's van drugs", legt Trimbos daarover uit.

In het jaaroverzicht staat verder dat xtc-pillen vaker een hogere hoeveelheid werkzame stof (MDMA) bevatten. Dat was met 24 procent van de geteste pillen het geval, een verdubbeling vergeleken met 2024. Ook de gemiddelde concentratie ging omhoog. "Dit wijst erop dat er opnieuw sterkere ecstasypillen op de Nederlandse drugsmarkt circuleren, al blijft het gemiddelde niveau nog onder de piek van 2019." Hoge doseringen MDMA vergroten de kans op ernstige gezondheidsrisico's, zoals hersenbeschadiging, oververhitting en verhoogde hartslag, waarschuwt Trimbos.

Het instituut signaleert ook dat cocaïne steeds minder wordt versneden met andere stoffen en daarmee sterker wordt. In 2025 bevatte de ingeleverde cocaïne gemiddeld 76 procent cocaïne. "Dit is het hoogste gehalte in tien jaar." Ook het gebruik van deze harddrug brengt risico's met zich mee, bijvoorbeeld op hart- en vaatklachten.