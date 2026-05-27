Recorduitgaven aan WK-reclames verwacht ondanks tijdverschil

DEN HAAG (ANP) - De Oranje-reclames zullen de komende weken weer volop te zien zijn. Supermarktketens als Jumbo en Albert Heijn en KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week weer grote campagnes rond het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Stichting Etherreclame (Ster), die de reclameruimte voor de NPO verkoopt, verwacht hogere uitgaven dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar.

Het komende WK is met 48 deelnemers en 104 wedstrijden groter dan ooit. Tijdens het toernooi van vier jaar geleden in Qatar waren er 64 wedstrijden. Dit grotere aantal duels is de belangrijkste oorzaak van de verwachte recorduitgaven aan reclamespotjes. De ongunstigere speeltijden doen daar iets afbreuk aan.

Volgens tv-marketingorganisatie Screenforce was de timing van het vorige WK in Qatar, dat in november en december werd afgewerkt, ideaal. "November is de drukste tijd van het jaar voor adverteerders, dus het WK daar ook nog bij was echt een soort bonus." Vaste sponsoren als ING en Heineken reisden toen niet af naar het omstreden WK, maar volgens Screenforce-directeur Michel van der Voort gaven bedrijven alsnog veel geld uit aan reclames.

Donald Trump

Heel 2022 is zelfs nog altijd het beste jaar ooit voor de uitgaven aan televisiereclames. Van der Voort verwacht niet dat het komende WK voor een nieuw recordjaar zal zorgen. In 2022 speelde ook mee dat adverteerders meer uitgaven doordat zij dat tijdens de coronacrisis minder konden doen.

Voor het komende WK, dat voor het overgrote deel in de VS wordt afgewerkt, ziet Van der Voort naast het tijdverschil ook het sentiment rond president Donald Trump als nadelig effect. "Het zou kunnen dat mensen hem dat succes niet gunnen. Dat zou dan kunnen resulteren in lagere kijkcijfers of meer terughoudendheid vanuit bedrijven."

Boycot

Vooral in januari was er veel aandacht voor een petitie waarin televisiemaker Teun van de Keuken opriep tot een boycot van het WK. Aanleiding daarvoor was de Amerikaanse dreiging tegen Groenland. Voetbalbond KNVB verwacht ongeveer evenveel Nederlandse fans bij de groepsduels als tijdens eerdere WK's. Ook van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is al bekend dat zij aanwezig zijn, nadat ze in april al met Trump hadden gedineerd in het Witte Huis.

Voorlopig is adverteren tijdens het groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni (aanvang 19.00 uur) het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster 57.000 euro. Nederland begint het WK op 14 juni tegen Japan.