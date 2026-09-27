Duizenden bij protestactie 'Stop de oorlogskoorts' in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Het Nationaal Vredesprotest 'Stop de Oorlogskoorts' heeft duizenden mensen naar De Dam in Amsterdam getrokken. Zo'n 3000 aanwezigen scharen zich achter de organisatie die "ziet dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar de Nederlander de prijs voor betaalt".

"Militarisering is in volle gang", klonk het meermaals vanaf het podium. In plaats van ons voor te bereiden op oorlog, zou de politiek die moeten voorkomen en niet doen alsof het onvermijdelijk is als een natuurramp. Er klonk onder meer hard applaus voor de eis de steun aan de VS en Israël bij de oorlog in Gaza te stoppen.

"Er wordt onder druk van Trumps nieuwe NAVO-norm gewerkt aan een enorme Europese legermacht", aldus de organisatie. "Die militarisering wordt betaald met de afbraak van ons sociale stelsel en enorme belastingverhogingen voor werkende mensen." Wapenfabrikanten strijken "miljardenwinsten" op en Nederlandse jongeren moeten die belangen verdedigen door de mogelijke invoering van de gedwongen dienstplicht, aldus de organisatoren De Nieuwe Vredesbeweging, FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Eefje de Visser

Waar een van de podiumsprekers zei dat het "naïef is te denken dat bewapening tot vrede leidt", noemden drie jonge vrouwen uit Oekraïne en Moldavië aan de andere kant van de Dam het juist naïef om te denken dat diplomatie een einde aan de oorlog met Rusland maakt. "Het is niet zo simpel. Zonder wapens aan Oekraïne gaan er mensen dood." Ze onderkenden ook dat voor of tegen geld voor de NAVO zijn complex is. "Maar je kunt regionale keuzes maken: tegen de oorlog in Gaza zijn, maar Oekraïne wel steunen met bewapening."

Ook onder meer de SP, jongerenorganisaties, Extinction Rebellion en christelijke organisaties hebben zich aangesloten. Naast verschillende sprekers verzorgden Eefje de Visser en IJSLAND de muziek tijdens het podiumprogramma. Daarna begon een mars door de stad.