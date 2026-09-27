Vrouwen FC Twente verstevigen koppositie na ruime zege bij AZ

WIJDEWORMER (ANP) - De voetbalsters van FC Twente hebben een eenvoudige overwinning geboekt op bezoek bij AZ. De ploeg van trainer Corina Dekker won met 5-0 en verstevigde daarmee de koppositie in de Vrouwen Eredivisie.

Eva Oude Elberink bracht de ruststand van 0-1 op het scorebord. In de tweede helft liepen de Tukkers verder uit dankzij nog een treffer van Oude Elberink en twee doelpunten van Jill Roord. In de blessuretijd besliste Jaimy Ravensbergen de eindstand op 0-5.

Twente is na zes duels nog foutloos en heeft 18 punten. Ajax volgt met 15 punten en AZ staat derde met 12 punten. De club uit Amsterdam won zaterdag in eigen huis met ruime cijfers van ADO Den Haag (7-1).