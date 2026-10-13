LAUWERSOOG (ANP) - De noodlijdende zeehondenopvang in de Waddenzee krijgt veel donaties binnen van bezorgde mensen, na het nieuws dat het centrum in de provincie Groningen bijna failliet gaat. Volgens een woordvoerster van het betreffende Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) is dinsdagmiddag al ruim 1,5 ton binnengekomen via de eigen site en is er ook een crowdfunding gestart. Daarop is inmiddels ruim 30.000 euro binnengekomen.

Volgens de woordvoerster is de crowdfunding in gang gezet op verzoek van mensen die vroegen of ze geld kunnen storten om te helpen. "Het is prachtig om te zien en we zijn verwarmd door alle reacties", zegt ze.

Het WEC is de opvolger van het voormalige zeehondencentrum Pieterburen, dat jarenlang werd gerund door Lenie 't Hart. Maandag werd bekend dat het centrum zeker 2,8 miljoen euro nodig heeft om te kunnen overleven.

Het WEC werd anderhalf jaar geleden geopend in een nieuw gebouw in de haven van Lauwersoog. De tekorten zijn ontstaan door hogere bouwkosten en een tegenvallende exploitatie.