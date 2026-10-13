DEN HAAG (ANP) - De bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn laten volgens minister-president Rob Jetten "nogmaals zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid". Dat heeft de premier gezegd voor aanvang van een Kamerdebat.

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, zag zich naar eigen zeggen genoodzaakt enkele systemen offline te halen na een beveiligingsincident. Daardoor stokte de bevoorrading en gingen ook webwinkels op zwart. "Belangrijk is dat AH heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen", zei Jetten daarover. "Dat is denk ik verstandig."

Nederland loopt volgens de premier voorop in Europa waar het gaat om aandacht voor cyberveiligheid. "Maar dat betekent niet dat we niet kwetsbaar kunnen zijn." Het is van belang dat bij incidenten "snel wordt ingegrepen en dat wordt samengewerkt", aldus Jetten.