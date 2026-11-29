SPIJKENISSE (ANP) - Een duwboot is zondagavond in de mist tegen de Spijkenisserbrug aangevaren. Het scheepvaartverkeer op de Oude Maas, waar de brug overheen gaat, is vervolgens uit voorzorg stilgelegd. Rijkswaterstaat weet nog niet precies hoe lang dat gaat duren.

Het vaartuig botste volgens een woordvoerder tegen de beschermingsconstructie van de middenpijler van de brug tussen Spijkenisse en het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet. Zes duwbakken raakten daardoor los. Rijkswaterstaat is samen met de eigenaar van de duwboot en het havenbedrijf aan de slag om die veilig te stellen. Met vier van de bakken is dat al gebeurd: die liggen afgemeerd in het nabijgelegen Hartelkanaal. Het is de bedoeling dat de duwboot de andere twee bakken nog ophaalt.

Rijkswaterstaat neemt de mogelijke schade aan de brug en de zogeheten aanvaringsbeveiliging op. Het wegverkeer kan in de tussentijd gewoon gebruik blijven maken van de brug.