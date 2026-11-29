NIJMEGEN (ANP) - FC Twente is naar de tweede plaats in de Eredivisie geklommen na een 1-0-zege bij NEC. De formatie van trainer John van den Brom passeerde op de ranglijst Ajax, dat zondag gelijkspeelde tegen Feyenoord (1-1).

Sondre Ørjasæter tekende vlak voor rust voor het enige doelpunt van het duel. FC Twente heeft 30 punten, 2 punten minder dan koploper PSV. Ajax volgt met 29 punten.

Waar NEC donderdag in de Europa League tegen Stade Rennes alweer zijn derde zege boekte, blijft de ploeg in de Eredivisie punten verspelen. De Nijmegenaren wisten in de competitie sinds augustus slechts één overwinning te behalen.

Wild

Tegen FC Twente had NEC in de eerste helft lange tijd wel de overhand. Na goed werk van Dušan Tadić waren Bryan Linssen en Willum Thór Willumsson al in de tweede minuut dicht bij een treffer, maar ze kregen de bal net niet over de lijn. Twente-keeper Joël Drommel redde daarna knap op een kopbal van Linssen, waarna Clement Bischoff de rebound op de lat schoot.

Twente nam daarna het initiatief over. Een doelpunt van Robin Pröpper werd nog afgekeurd vanwege een vermeende overtreding, maar Ørjasæter maakte alsnog het openingsdoelpunt. Na een combinatie met Wout Weghorst vond hij de korte hoek: 0-1.

Ørjasæter had na rust de voorsprong moeten verdubbelen, maar hij schoot van dichtbij wild over. Tjaronn Chery kreeg de beste kans van NEC om de stand gelijk te trekken. Zijn kopbal vloog echter naast het doel van Drommel. Linssen kreeg in de blessuretijd nog een tweede gele kaart.