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Eenrichtingsverkeer voor scheepvaart op Boven-IJssel opgeheven

24 okt , 11:32Landelijk
anp241026073 1
ANP
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DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat heeft het eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de Boven-IJssel opgeheven na de regenval van de afgelopen dagen. De maatregel gold sinds 14 oktober vanwege de lage waterstand, waardoor de binnenvaart alleen in stroomopwaartse richting van Zutphen naar Arnhem mocht varen.
Rijkswaterstaat zegt dat het eenrichtingsverkeer wordt opgeheven, omdat de minimaal gepeilde diepte op de Boven-IJssel van 1,45 meter weer is bereikt. De droogteperiode is volgens Rijkswaterstaat nog niet voorbij en dus blijven de waterstanden gemonitord. Als de waterstand verandert, kunnen de maatregelen voor de scheepvaart opnieuw worden aangepast.
De maatregel voor eenrichtingsverkeer betekende voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moesten omvaren. Omvaren zorgt voor de binnenvaart voor extra brandstofverbruik en extra tijd.
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