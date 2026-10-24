Bayern-trainer Kompany stabiel, maar blijft nog wel in ziekenhuis

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Trainer Vincent Kompany van Bayern München verkeert in een stabiele toestand, maar zal nog wel enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Dat heeft sportdirecteur Max Eberl laten weten aan persbureau DPA. De 40-jarige Kompany werd vrijdag onwel bij het bekijken van een training en zakte ineen.

"We hebben vrijdagavond met hem gesproken, zijn vrouw ook. Het was natuurlijk een moeilijk moment voor ons allemaal", zei Eberl. "Het laat nog maar eens zien dat voetbal niet het allerbelangrijkste in het leven is. Gezondheid is wat echt telt."

Eberl wilde niet speculeren over de oorzaak van het incident: "Ik ben geen medisch expert en zal dus geen conclusies trekken. De artsen zijn uiteraard sinds gisteravond bezig om de oorzaak te achterhalen. Er zijn al wat eerste resultaten, maar er is nog verder onderzoek nodig."

Virusinfectie

De sportdirecteur verklaarde verder dat Kompany pas zal terugkeren als hij volledig hersteld is. "Dan spreken we niet over dagen, maar over weken. Dat is wel duidelijk", aldus Eberl.

De Belg Kompany had de afgelopen week al last van een virusinfectie. Hij liet enkele trainingen over aan zijn assistent Aaron Danks, maar had woensdag wel zelf de leiding over het team in de wedstrijd tegen Arsenal in de Champions League (2-2).

Danks krijgt de leiding van de selectie in handen zolang Kompany afwezig is. Bayern treft zondag SC Freiburg in de Bundesliga.