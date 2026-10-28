Eerste statushouders kunnen van azc naar kerk

APELDOORN (ANP) - De eerste kerkgebouwen zijn ingericht voor de tijdelijke opvang van statushouders. Met Actie Onderdak kunnen de erkende vluchtelingen daar wachten tot er een huis voor hen is in diezelfde gemeente. Hun plek in het asielzoekerscentrum kan dan vrijkomen voor asielzoekers.

Asielminister Bart van den Brink bracht woensdag een bezoek aan een kerk in Apeldoorn. In een paar dagen tijd is de leegstaande predikantenwoning opgeknapt. Daardoor kunnen ongeveer vijf statushouders er komende week naartoe verhuizen. Ook enkele andere locaties zijn inmiddels klaar om te gebruiken, maar Actie Onderdak meldt niet waar die zijn. Volgens de organisatie hebben 78 kerken aangegeven dat ze statushouders willen opvangen en hebben meer dan driehonderd kerken informatie daarover opgevraagd.

Actie Onderdak is een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland. Daarvan zijn onder meer de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) en de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) lid.